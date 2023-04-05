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В Україну вдалося повернути дитину, яку депортували в росію, — Лубінець

5 квітня 2023 21:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Хлопчик, який повернувся додому
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україну повернули дитину, яку депортували до рф. Хлопчика вивезли з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

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Деталі

"На початку року до мене звернулася бабуся з проханням сприяти у поверненні онука Артема, якого разом із іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області було депортовано до рф", — розповів Лубінець.

За його словами, заявниця повідомила, як тільки їй стало відомо, що вихованців будинку-інтернату вивозять до росії, вона особисто поїхала до закладу, аби забрати онука. Однак хлопчика та інших дітей на той час вже вивезли на територію рф, звідти до тимчасово окупованого Криму, а згодом до міста Скадовська. 

Адміністрація закладу, в якому перебувала дитина, відмовилася повертати дитину.  

"За моїм зверненням до органу опіки та піклування щодо вжиття заходів з метою захисту прав та інтересів дитини, у лютому бабусю було призначено піклувальником над онуком та вжито інших заходів щодо повернення дитини на підконтрольну Україні територію", — повідомив Лубінець.

Омбудсман подякував службі у справах дітей Херсонської ОДА, Дніпровській районній у м. Херсоні раді, БО Благодійний Фонд "СОС Дитячі містечка Україна" та БФ "Посмішка ЮА".  

Нагадаємо, російські спецслужби не дозволили українському сироті Богдану Єрмохіну повернутися додому. Хлопця, якого викрали у Маріуполі і вивезли до росії, затримали у білорусі.  

Також ми писали, Верещук заявила, що на росіян, причетних до викрадення і незаконного усиновлення українських дітей, чекає свій Нюрнберзький процес. В українських та міжнародних слідчих органів є уся необхідна інформація.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення росіяни масово вивозять українських дітей з окупованих міст на територію рф. Таким чином, вони прагнуть знищити самоідентифікацію цілого покоління.

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