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В Украину удалось вернуть еще 11 детей, которые находились в РФ и на оккупированных территориях

26 августа 2023 14:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украину удалось вернуть еще 11 детей, которые находились в РФ и на оккупированных территориях
Дети, которые вернулись в Украину. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украину удалось вернуть еще 11 детей, которые находились на территории России и на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Save Ukraine.

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Возвращение украинских детей

В Save Ukraine рассказали, что им удалось вернуть домой уже 161 ребенка.

"Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом сложном, но таком сверхважном деле", — говорится в сообщении.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины захватчики продолжают вывозить украинских детей на территорию РФ. Делают это под видом "отдыха и оздоровления".

Также мы писали, что Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил новые санкции против России за похищение оккупантами украинских детей.

Добавим, национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям под руководством супруги министра МЧС России Елены Мильской занимался перевозкой детей из Украины в Россию. В октябре 2022 года команда Мильской в сотрудничестве с МЧС организовала транспортировку детей из Херсона через Крым в российский Краснодарский край.

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