В Украину удалось вернуть еще 11 детей, которые находились в РФ и на оккупированных территориях
В Украину удалось вернуть еще 11 детей, которые находились на территории России и на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Save Ukraine.
Возвращение украинских детей
В Save Ukraine рассказали, что им удалось вернуть домой уже 161 ребенка.
"Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом сложном, но таком сверхважном деле", — говорится в сообщении.
Напомним, на временно оккупированных территориях Украины захватчики продолжают вывозить украинских детей на территорию РФ. Делают это под видом "отдыха и оздоровления".
Также мы писали, что Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил новые санкции против России за похищение оккупантами украинских детей.
Добавим, национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям под руководством супруги министра МЧС России Елены Мильской занимался перевозкой детей из Украины в Россию. В октябре 2022 года команда Мильской в сотрудничестве с МЧС организовала транспортировку детей из Херсона через Крым в российский Краснодарский край.