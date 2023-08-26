Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Україну вдалося повернути ще 11 дітей, які перебували в РФ та на окупованих територіях arrow

В Україну вдалося повернути ще 11 дітей, які перебували в РФ та на окупованих територіях

26 серпня 2023 14:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україну вдалося повернути ще 11 дітей, які перебували в РФ та на окупованих територіях
Діти, які повернулися в Україну. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україну вдалося повернути ще 11 дітей, які перебували на території Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Save Ukraine.

Читайте також:

Повернення українських дітей

У Save Ukraine розповіли, що їм вдалося повернути додому вже 161 дитину. 

"Дякуємо кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України загарбники продовжують вивозити українських дітей на територію РФ. Роблять це під виглядом "відпочинку та оздоровлення".

Також ми писали, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив нові санкції проти Росії за викрадення окупантами українських дітей.

Додамо, національний моніторинговий центр допомоги зниклим та постраждалим дітям під керівництвом дружини міністра МНС Росії Олени Мільської займався перевезенням дітей з України до Росії. У жовтні 2022 року команда Мільської у співпраці з МНС організувала транспортування дітей із Херсона через Крим до російського Краснодарського краю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз