В Україну вдалося повернути ще 11 дітей, які перебували в РФ та на окупованих територіях

Діти, які повернулися в Україну. Фото: скриншот з відео

В Україну вдалося повернути ще 11 дітей, які перебували на території Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Save Ukraine.

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Повернення українських дітей

У Save Ukraine розповіли, що їм вдалося повернути додому вже 161 дитину.

"Дякуємо кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України загарбники продовжують вивозити українських дітей на територію РФ. Роблять це під виглядом "відпочинку та оздоровлення".

Також ми писали, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив нові санкції проти Росії за викрадення окупантами українських дітей.

Додамо, національний моніторинговий центр допомоги зниклим та постраждалим дітям під керівництвом дружини міністра МНС Росії Олени Мільської займався перевезенням дітей з України до Росії. У жовтні 2022 року команда Мільської у співпраці з МНС організувала транспортування дітей із Херсона через Крим до російського Краснодарського краю.