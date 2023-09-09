В Украину с необъявленным визитом прибудет глава МИД Японии

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси. Фото: Reuters

В субботу, 9 сентября, в Киев с необъявленным визитом прибудет министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси. Политик планирует встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом говорится в пресс-релизе МИДа Японии.

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Сообщается, что в рамках визита Йосимаса Хаяси поинформирует Дмитрия Кулебу о планах Японии провести конференцию по содействию экономическому восстановлению Украины. Предварительно она должна состояться в начале 2024 года.

"Мы надеемся, что будет возможность пообщаться по поводу нужд восстановления и реконструкции, что станет началом углубления участия японских компаний в будущей помощи и реконструкции Украины", — говорится в ведомстве.

В министерстве подчеркивают, что во время недавнего визита Хаяси заверил Кулебу в "непреклонной поддержке" Украины в войне с РФ.

"Хаяси сказал министру иностранных дел Кулебе, что для скорейшего прекращения агрессии России Япония будет сотрудничать с международным сообществом для внедрения строгих санкций против России и будет оказывать тесную поддержку Украине. Мы планируем еще раз повторить это и продолжаем выражать непоколебимую позицию Японии, что мы стоим с Украиной", — говорится в материале.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты Америки. Он посетит ежегодную встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке.

Добавим, 8 сентября, Бучу впервые посетила президент Люксембургско-Украинской Торговой Палаты Евгения Палий. Она вместе с заместителем Бучанского городского головы Дмитрием Чейчуком оценила результаты восстановления Бучанского общества.