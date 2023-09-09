В Україну з неоголошеним візитом прибуде глава МЗС Японії

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Фото: Reuters

У суботу, 9 вересня, у Київ з неоголошеним візитом прибуде міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Політик, зокрема, планує зустрітися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це йдеться у прес-релізі МЗС Японії.

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Повідомляється, що у рамках візиту Йосімаса Хаясі поінформує Дмитра Кулебу про плани Японії провести конференцію щодо сприяння економічному відновленню України. Попередньо, вона має відбутися на початку 2024 року.

"Ми сподіваємося, що буде можливість поспілкуватися щодо потреб відновлення та реконструкції, що стане початком поглиблення участі японських компаній у майбутній допомозі та реконструкції України", — йдеться у відомстві.

У міністерстві наголошують, що під час нещодавнього візиту Хаясі запевнив Кулебу у "непохітній підтримці" України у війні з РФ.

"Хаясі сказав міністру закордонних справ Кулебі, що для якнайшвидшого припинення агресії Росії Японія співпрацюватиме з міжнародним співтовариством для впровадження суворих санкцій проти Росії та надаватиме тісну підтримку Україні. Ми плануємо ще раз повторити це і продовжуємо висловлювати непохитну позицію Японії, що ми стоїмо разом з Україною", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вересні Президент України Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

Додамо, 8 вересня, Бучу вперше відвідала президентка Люксембурзько-Української Торгової Палати Євгенія Палій. Вона разом із заступником Бучанського міського голови Дмитром Чейчуком оцінила результати відновлення Бучанської громади.