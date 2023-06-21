В Укрэнерго пока не знают, что стало причиной отключения света в Киеве

Работник ДТЭК. Фото: ДТЭК

Сегодня, 22 июня, в Киеве и области произошли экстренные отключения электроэнергии. На сегодняшний день Укрэнерго выясняет причину технического сбоя в работе оборудования, которое привело к необходимости применения экстренных отключений в Киеве и области.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Отмечается, что основной и первоочередной причиной отключений электроэнергии является повреждение сетей в результате полугодовых массированных обстрелов россиян.

"Ремонты продолжаются постоянно на всех поврежденных объектах. Но есть скрытые повреждения, которые дают о себе знать иногда спустя длительное время после атак. Например, то, что сразу после ракетного удара было микротрещиной далеко от эпицентра, за несколько месяцев работы под нагрузкой превращается на значительное повреждение и требует дополнительного времени ремонтов. Поэтому риски нарушения в работе оборудования остаются", — говорят в Укрэнерго.

Баланс в энергосистеме и непогода

Укрэнерго сообщает, что на данный момент производства электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Но продолжается активная ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций. Поэтому возможности для обеспечения светом всех потребителей в вечернее время суток ограничены.

Кроме этого, из-за непогоды, которая бурлила вчера, были повреждены сети облэнерго в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской областях . Питание потребителей облэнерго у большинства возобновило, но в отдельных районах все еще продолжаются работы.

Также специалисты сообщают, что активное использование кондиционеров и другой охлаждающей техники с началом теплого времени суток только увеличивает нагрузку на энергосистему, поврежденную российскими массированными ударами.

"Чтобы помочь энергетиками быстрее восстанавливать инфраструктуру, необходимо снизить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 19:00 до 22:00. Переносите использование мощной техники с вечерних часов в день или ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно", — сообщили в Укрэнерго.

Напомним, ранее мы писали, что в Укрэнерго заявили, что сейчас в Украине набирает обороты летний пик потребления электроэнергии. Причиной является повышение температуры воздуха и соответственно использование кондиционеров и других приборов. Но в этом году ситуация в стране очень сложная, поэтому в Укрэнерго попросили "немного вашего понимания и помощи".

Добавим, летом украинской энергосистеме нужно будет активировать все резервы для обеспечения потребителей, пока специалисты будут ремонтировать электростанции после российских атак и изнурительной работы на максимуме. В НЭК "Укрэнерго" рассказали, почему невозможно сейчас накопить электроэнергию, чтобы в будущем использовать для покрытия возможного дефицита.