В Укренерго поки не знають, що стало причиною відключення світла у Києві

Працівник ДТЕК. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 22 червня, у Києві та області відбулись екстрені відключення електроенергії. Станом на зараз Укренерго зʼясовує причину технічного збою в роботі обладнання, яке призвело до необхідності застосування екстрених відключень у Києві та області.

Про це повідомляє Укренерго.

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Зазначається, що основною та першочерговою причиною відключень електроенергії є пошкодження мереж внаслідок піврічних масованих обстрілів росіян.

"Ремонти тривають постійно на всіх пошкоджених об’єктах. Але є приховані пошкодження, які дають про себе знати інколи через тривалий час після атак. Наприклад, те, що одразу після ракетного удару було мікротріщиною далеко від епіцентру, за кілька місяців роботи під навантаженням перетворюється на значне пошкодження і вимагає додаткового часу ремонтів. Тож ризики порушення в роботі обладнання залишаються", — кажуть в Укренерго.

Баланс в енергосистемі та негода

Укренерго повідомляє, що станом наразі виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Але продовжується активна ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій. Тому можливості для забезпечення світлом усіх споживачів у вечірню пору доби є обмеженими.

Окрім цього, через негоду, яка вирувала вчора, були пошкоджені мережі обленерго у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Харківській областях. Живлення споживачів обленерго здебільшого відновило, але в окремих районах все ще тривають роботи.

Також фахівці повідомляють, що активне використання кондиціонерів та іншої охолоджувальної техніки з початком теплої пори доби тільки збільшує навантаження на енергосистему, пошкоджену російськими масованими ударами.

"Щоб допомогти енергетикам швидше відновлювати інфраструктуру, необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 19:00 до 22:00. Переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно", — повідомили в Укренерго.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Укренерго заявили, що зараз в Україні набирає обертів літній пік споживання електроенергії. Причиною є підвищення температури повітря і, відповідно, початок використання кондиціонерів та інших приладів. Але цього року ситуація в країні є дуже складною, тому в Укренерго попросили "трохи вашого розуміння і допомоги".

Додамо, влітку українській енергосистемі потрібно буде активувати всі резерви для забезпечення споживачів на той час, поки фахівці ремонтуватимуть електростанції після російських атак та виснажливої роботи на максимумі. У НЕК "Укренерго" розповіли, чому не можливо зараз накопичити електроенергію, щоб в майбутньому використати для покриття можливого дефіциту.