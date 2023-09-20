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В Укрэнерго проводят обыски: что известно

20 сентября 2023 14:28
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Валерия Пержун
редактор
В Укрэнерго проводят обыски: что известно
Офис "УкрЭнерго". Иллюстративное фото: Украинская энергетика
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В среду, 20 сентября, Офис Генерального прокурора проводит обыски в помещении  Укрэнерго. Правоохранители изымают договора с контрагентами, с которыми компания работала в 2019-2023 годах.

Об этом говорится в определении Печерского районного суда города Киева, передает LIGA.net.

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Что известно об обысках в Укрэнерго

Обыски 20 сентября в Укрэнерго проводят в рамках уголовного производства №42023000000000452. Анонимные источники сообщили СМИ, что 16 сентября работники Министерства внутренних дел зарегистрировали его исходя из аудита Укрэнерго.

Государственная аудиторская служба проверяла компанию еще в марте этого года. Пока обыски касаются договоров с контрагентами, которые поставляли Укрэнерго товары и услуги в 2019-2023 годах. Среди них:

  • ООО "Центрострой",
  • ООО "Секур Интеграция",
  • ООО "Топ Трейдинг Лайн",
  • ООО "НПЦ Инбиотех",
  • КВКП "Союз",
  • ООО "Энерго Страна",
  • ООО "Хорос",
  • МЧП Фирма "Интерэнергосервис",
  • ООО "Элиз",
  • ООО "Контур-М",
  • ООО "МГК Черкассы",
  • ООО "Буд-Агро-Энерго-Групп",
  • ООО "Структум".

В Укрэнерго подтвердили информацию о проведении обысков.

Напомним, стало известно, что "Укрэнерго" задолжала участникам энергорынка миллиарды гривен.

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