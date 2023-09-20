В Укрэнерго проводят обыски: что известно

Офис "УкрЭнерго". Иллюстративное фото: Украинская энергетика

В среду, 20 сентября, Офис Генерального прокурора проводит обыски в помещении Укрэнерго. Правоохранители изымают договора с контрагентами, с которыми компания работала в 2019-2023 годах.

Об этом говорится в определении Печерского районного суда города Киева, передает LIGA.net.

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Что известно об обысках в Укрэнерго

Обыски 20 сентября в Укрэнерго проводят в рамках уголовного производства №42023000000000452. Анонимные источники сообщили СМИ, что 16 сентября работники Министерства внутренних дел зарегистрировали его исходя из аудита Укрэнерго.

Государственная аудиторская служба проверяла компанию еще в марте этого года. Пока обыски касаются договоров с контрагентами, которые поставляли Укрэнерго товары и услуги в 2019-2023 годах. Среди них:

ООО "Центрострой",

ООО "Секур Интеграция",

ООО "Топ Трейдинг Лайн",

ООО "НПЦ Инбиотех",

КВКП "Союз",

ООО "Энерго Страна",

ООО "Хорос",

МЧП Фирма "Интерэнергосервис",

ООО "Элиз",

ООО "Контур-М",

ООО "МГК Черкассы",

ООО "Буд-Агро-Энерго-Групп",

ООО "Структум".

В Укрэнерго подтвердили информацию о проведении обысков.

Напомним, стало известно, что "Укрэнерго" задолжала участникам энергорынка миллиарды гривен.