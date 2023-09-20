В Укрэнерго проводят обыски: что известно
В среду, 20 сентября, Офис Генерального прокурора проводит обыски в помещении Укрэнерго. Правоохранители изымают договора с контрагентами, с которыми компания работала в 2019-2023 годах.
Об этом говорится в определении Печерского районного суда города Киева, передает LIGA.net.
Что известно об обысках в Укрэнерго
Обыски 20 сентября в Укрэнерго проводят в рамках уголовного производства №42023000000000452. Анонимные источники сообщили СМИ, что 16 сентября работники Министерства внутренних дел зарегистрировали его исходя из аудита Укрэнерго.
Государственная аудиторская служба проверяла компанию еще в марте этого года. Пока обыски касаются договоров с контрагентами, которые поставляли Укрэнерго товары и услуги в 2019-2023 годах. Среди них:
- ООО "Центрострой",
- ООО "Секур Интеграция",
- ООО "Топ Трейдинг Лайн",
- ООО "НПЦ Инбиотех",
- КВКП "Союз",
- ООО "Энерго Страна",
- ООО "Хорос",
- МЧП Фирма "Интерэнергосервис",
- ООО "Элиз",
- ООО "Контур-М",
- ООО "МГК Черкассы",
- ООО "Буд-Агро-Энерго-Групп",
- ООО "Структум".
В Укрэнерго подтвердили информацию о проведении обысков.
Напомним, стало известно, что "Укрэнерго" задолжала участникам энергорынка миллиарды гривен.