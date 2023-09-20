В Укренерго проводять обшуки: що відомо
У середу, 20 вересня, Офіс Генерального прокурора проводить обшуки в приміщенні НЕК "Укренерго". Правоохоронці вилучають договори із контрагентами, з якими компанія працювала в 2019-2023 роках.
Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва, передає LIGA.net.
Що відомо про обшуки в Укренерго
Обшуки 20 вересня в Укренерго проводять в рамках кримінального провадження №42023000000000452. Анонімні джерела повідомили ЗМІ, що 16 вересня працівники Міністерства внутрішніх справ зареєстрували його, виходячи із аудиту Укренерго.
Так, Державна аудиторська служба перевіряла компанію ще у березні цього року. Наразі обшуки стосіються договорів з контрагентами, які постачали Укренерго товари та послуги в 2019-2023 роках. Серед них:
- ТОВ "Центробуд",
- ТОВ "Секур Інтеграція",
- ТОВ "Топ Трейдінг Лайн",
- ТОВ "НВЦ Інбіотех",
- КВКП "Союз",
- ТОВ "Енерго Країна",
- ТОВ "Хорос",
- МПП Фірма "Інтеренергосервіс",
- ТОВ "Еліз",
- ТОВ "Контур-М",
- ТОВ "МГК Черкаси",
- ТОВ "Буд-Агро-Енерго-Груп",
- ТОВ "Структум".
В Укренерго підтвердили інформацію щодо проведення обшуків.
Нагадаємо, стало відомо, що "Укренерго" заборгувала учасникам енергоринку мільярди гривень.