В Укренерго проводять обшуки: що відомо

Офіс Укренерго. Ілюстративне фото: Українська енергетика

У середу, 20 вересня, Офіс Генерального прокурора проводить обшуки в приміщенні НЕК "Укренерго". Правоохоронці вилучають договори із контрагентами, з якими компанія працювала в 2019-2023 роках.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва, передає LIGA.net.

Читайте також:

Що відомо про обшуки в Укренерго

Обшуки 20 вересня в Укренерго проводять в рамках кримінального провадження №42023000000000452. Анонімні джерела повідомили ЗМІ, що 16 вересня працівники Міністерства внутрішніх справ зареєстрували його, виходячи із аудиту Укренерго.

Так, Державна аудиторська служба перевіряла компанію ще у березні цього року. Наразі обшуки стосіються договорів з контрагентами, які постачали Укренерго товари та послуги в 2019-2023 роках. Серед них:

ТОВ "Центробуд",

ТОВ "Секур Інтеграція",

ТОВ "Топ Трейдінг Лайн",

ТОВ "НВЦ Інбіотех",

КВКП "Союз",

ТОВ "Енерго Країна",

ТОВ "Хорос",

МПП Фірма "Інтеренергосервіс",

ТОВ "Еліз",

ТОВ "Контур-М",

ТОВ "МГК Черкаси",

ТОВ "Буд-Агро-Енерго-Груп",

ТОВ "Структум".

В Укренерго підтвердили інформацію щодо проведення обшуків.

Нагадаємо, стало відомо, що "Укренерго" заборгувала учасникам енергоринку мільярди гривень.