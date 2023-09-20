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В Укренерго проводять обшуки: що відомо

20 вересня 2023 14:28
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Валерія Пержун
редактор
В Укренерго проводять обшуки: що відомо
Офіс Укренерго. Ілюстративне фото: Українська енергетика
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У середу, 20 вересня, Офіс Генерального прокурора проводить обшуки в приміщенні НЕК "Укренерго". Правоохоронці вилучають договори із контрагентами, з якими компанія працювала в 2019-2023 роках.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва, передає LIGA.net.

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Що відомо про обшуки в Укренерго

Обшуки 20 вересня в Укренерго проводять в рамках кримінального провадження №42023000000000452. Анонімні джерела повідомили ЗМІ, що 16 вересня працівники Міністерства внутрішніх справ зареєстрували його, виходячи із аудиту Укренерго.

Так, Державна аудиторська служба перевіряла компанію ще у березні цього року. Наразі обшуки стосіються договорів з контрагентами, які постачали Укренерго товари та послуги в 2019-2023 роках. Серед них:  

  • ТОВ "Центробуд",
  • ТОВ "Секур Інтеграція",
  • ТОВ "Топ Трейдінг Лайн",
  • ТОВ "НВЦ Інбіотех",
  • КВКП "Союз",
  • ТОВ "Енерго Країна",
  • ТОВ "Хорос",
  • МПП Фірма "Інтеренергосервіс",
  • ТОВ "Еліз",
  • ТОВ "Контур-М",
  • ТОВ "МГК Черкаси",
  • ТОВ "Буд-Агро-Енерго-Груп",
  • ТОВ "Структум".

В Укренерго підтвердили інформацію щодо проведення обшуків.

Нагадаємо, стало відомо, що "Укренерго" заборгувала учасникам енергоринку мільярди гривень.

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