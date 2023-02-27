В Укрэнерго рассказали о ситуации в отечественной энергосистеме после ночной атаки дронов

Импорт электроэнергии приближается к нулю, украинская энергосистема справляется сама

В понедельник, 27 февраля, украинская энергосистема полностью обеспечивает все потребности электроэнергии. При этом импорт электроэнергии удалось снизить практически до нуля.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

Потребление, генерация и дефицит

Как отметили в Укрэнерго, потребление электроэнергии в Украине постепенно растет, как это традиционно происходит в начале рабочей недели.

Но сейчас в Украине активно работают все виды электростанций, особенно — через половодье — гидроэлектростанции.

Так что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. При этом импорт электроэнергии почти равен нулю.

Аварийное отключение

В Одесской области произошло аварийное отключение отдельных частей системы передачи электроэнергии в регионе.

Причиной является последствие российских обстрелов.

Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 февраля российские оккупационные войска атаковали гражданскую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе. Из них силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов-камикадзе.

Все "Шахеды" были сбиты в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.

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