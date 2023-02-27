В Укрэнерго рассказали о ситуации в отечественной энергосистеме после ночной атаки дронов
В понедельник, 27 февраля, украинская энергосистема полностью обеспечивает все потребности электроэнергии. При этом импорт электроэнергии удалось снизить практически до нуля.
Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.
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Потребление, генерация и дефицит
Как отметили в Укрэнерго, потребление электроэнергии в Украине постепенно растет, как это традиционно происходит в начале рабочей недели.
Но сейчас в Украине активно работают все виды электростанций, особенно — через половодье — гидроэлектростанции.
Так что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. При этом импорт электроэнергии почти равен нулю.
Аварийное отключение
В Одесской области произошло аварийное отключение отдельных частей системы передачи электроэнергии в регионе.
Причиной является последствие российских обстрелов.
Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют.
Напомним, что в ночь с 26 на 27 февраля российские оккупационные войска атаковали гражданскую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе. Из них силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов-камикадзе.
Все "Шахеды" были сбиты в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.
Фото: Pixabay