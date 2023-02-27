В Укренерго розповіли про ситуацію у вітчизняній енергосистемі після нічної атаки дронів
У понеділок, 27 лютого, українська енергосистема повністю забезпечує усі потреби в електроенергії. При цьому імпорт електроенергії вдалося знизити практично до нуля.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
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Споживання, генерація і дефіцит
Як зазначили в Укренерго, споживання електроенергії в Україні поступово зростає, як це традиційно відбувається на початку робочого тижня.
Але зараз в Україні активно працюють усі види електростанцій, особливо — через водопілля — гідроелектростанції.
Тож дефіцит потужності в енергосистемі відсутній. При цьому імпорт електроенергії майже дорівнює нулю.
Аварійне відключення
В Одеській області сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі електроенергії в регіоні.
Причиною є наслідки російських обстрілів.
У всіх інших регіонах мережеві обмеження відсутні.
Нагадаємо, що у ніч з 26 на 27 лютого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру України дронами-камікадзе. З них сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів-камікадзе.
Усі "Шахеди" були збиті у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.
Фото: Pixabay