​​​​​​​В Укренерго розповіли про ситуацію у вітчизняній енергосистемі після нічної атаки дронів

Імпорт електроенергії наближається до нуля, українська енергосистема справляється сама

У понеділок, 27 лютого, українська енергосистема повністю забезпечує усі потреби в електроенергії. При цьому імпорт електроенергії вдалося знизити практично до нуля.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Споживання, генерація і дефіцит

Як зазначили в Укренерго, споживання електроенергії в Україні поступово зростає, як це традиційно відбувається на початку робочого тижня.

Але зараз в Україні активно працюють усі види електростанцій, особливо — через водопілля — гідроелектростанції.

Тож дефіцит потужності в енергосистемі відсутній. При цьому імпорт електроенергії майже дорівнює нулю.

Аварійне відключення

В Одеській області сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі електроенергії в регіоні.

Причиною є наслідки російських обстрілів.

У всіх інших регіонах мережеві обмеження відсутні.

Нагадаємо, що у ніч з 26 на 27 лютого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру України дронами-камікадзе. З них сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів-камікадзе.

Усі "Шахеди" були збиті у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.

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