В Укрэнерго отреагировали на графики отключения света: будет ли блекаут
В сети начала появляться информация о введении графиков отключений в Украине. Однако это прямое вранье и российское ИПСО.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Планируют ли отключать свет
"Официально заявляем, Укрэнерго не планирует никаких ограничений потребления в ближайшее время — если не будут возобновлены российские атаки на энергосистему", — говорится в сообщении.
В компании заявили, что имеют многочисленные обращения со ссылками на видео с утверждениями, что Укрэнерго будто бы "с завтрашнего дня" вводит графики отключений.
"Разжигатели искусственной паники начали пользоваться тем, что сейчас годовщина начала массированных атак на украинскую систему. Они используют прошлогодние видео и тексты, некоторые сюжеты переозвучивают, добавляя дополнительное вранье, и выдают за свежие настоящие сообщения", — отметили в Укрэнерго.
Там заверили украинцев, что производства электроэнергии достаточно для покрытия всех потребностей потребителей.
"Состояние энергосистемы сейчас не дает никаких оснований вводить графики отключений в ближайшее время – если не будет новых обстрелов", — добавили энергетики.
Ранее мы писали, что осенью и зимой из-за вражеских ударов есть вероятность повторных массовых отключений электроэнергии. Поэтому следует подготовиться, чтобы обесточивание было максимально незаметно.
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