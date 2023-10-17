В Укрэнерго отреагировали на графики отключения света: будет ли блекаут

Отключение света в Украине. Фото: google.com

В сети начала появляться информация о введении графиков отключений в Украине. Однако это прямое вранье и российское ИПСО.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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"Официально заявляем, Укрэнерго не планирует никаких ограничений потребления в ближайшее время — если не будут возобновлены российские атаки на энергосистему", — говорится в сообщении.

В компании заявили, что имеют многочисленные обращения со ссылками на видео с утверждениями, что Укрэнерго будто бы "с завтрашнего дня" вводит графики отключений.

"Разжигатели искусственной паники начали пользоваться тем, что сейчас годовщина начала массированных атак на украинскую систему. Они используют прошлогодние видео и тексты, некоторые сюжеты переозвучивают, добавляя дополнительное вранье, и выдают за свежие настоящие сообщения", — отметили в Укрэнерго.

Там заверили украинцев, что производства электроэнергии достаточно для покрытия всех потребностей потребителей.

"Состояние энергосистемы сейчас не дает никаких оснований вводить графики отключений в ближайшее время – если не будет новых обстрелов", — добавили энергетики.

скриншот поста Укрэнерго

Ранее мы писали, что осенью и зимой из-за вражеских ударов есть вероятность повторных массовых отключений электроэнергии. Поэтому следует подготовиться, чтобы обесточивание было максимально незаметно.