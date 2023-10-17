Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Укренерго відреагували на графіки відключення світла: чи буде блекаут arrow

В Укренерго відреагували на графіки відключення світла: чи буде блекаут

17 жовтня 2023 18:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Укренерго відреагували на графіки відключення світла: чи буде блекаут
Відключення світла в Україні. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У мережі почала з'являтися інформація стосовно запроваджень графіків відключень в Україні. Проте це пряма брехня і російське ІПСО.

Про це повідомляє Укренерго.

Читайте також:

Чи планують відключати світло

"Офіційно заявляємо, Укренерго не планує жодних обмежень споживання найближчим часом - якщо не будуть відновлені російські атаки на енергосистему", — йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що мають численні звернення з посиланнями на відео з твердженнями, що Укренерго начебто "від завтра" запроваджує графіки відключень.

"Розпалювачі штучної паніки почали користатися тим, що зараз річниця початку масованих атак на українську систему. Вони використовують торішні відео і тексти, деякі сюжети переозвучують, додаючи додаткової брехні, і видають за свіжі справжні повідомлення", — зазначили в Укренерго.

Там запевнили українців, що наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття всіх потреб споживачів.

"Стан енергосистеми зараз не дає жодних підстав запроваджувати графіки відключень найближчим часом - якщо не буде нових обстрілів", — додали енергетики.

скриншот Укренерго
скриншот допису Укренерго

Раніше ми писали, що восени та взимку через ворожі удари є ймовірність повторних масових відключень електроенергії. Тому варто підготуватися, аби знеструмлення були максимально непомітними.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі