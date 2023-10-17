В Укренерго відреагували на графіки відключення світла: чи буде блекаут
У мережі почала з'являтися інформація стосовно запроваджень графіків відключень в Україні. Проте це пряма брехня і російське ІПСО.
Про це повідомляє Укренерго.
Чи планують відключати світло
"Офіційно заявляємо, Укренерго не планує жодних обмежень споживання найближчим часом - якщо не будуть відновлені російські атаки на енергосистему", — йдеться у повідомленні.
У компанії заявили, що мають численні звернення з посиланнями на відео з твердженнями, що Укренерго начебто "від завтра" запроваджує графіки відключень.
"Розпалювачі штучної паніки почали користатися тим, що зараз річниця початку масованих атак на українську систему. Вони використовують торішні відео і тексти, деякі сюжети переозвучують, додаючи додаткової брехні, і видають за свіжі справжні повідомлення", — зазначили в Укренерго.
Там запевнили українців, що наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття всіх потреб споживачів.
"Стан енергосистеми зараз не дає жодних підстав запроваджувати графіки відключень найближчим часом - якщо не буде нових обстрілів", — додали енергетики.
Раніше ми писали, що восени та взимку через ворожі удари є ймовірність повторних масових відключень електроенергії. Тому варто підготуватися, аби знеструмлення були максимально непомітними.
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