В Укренерго відреагували на графіки відключення світла: чи буде блекаут

Відключення світла в Україні. Фото: google.com

У мережі почала з'являтися інформація стосовно запроваджень графіків відключень в Україні. Проте це пряма брехня і російське ІПСО.

Про це повідомляє Укренерго.

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"Офіційно заявляємо, Укренерго не планує жодних обмежень споживання найближчим часом - якщо не будуть відновлені російські атаки на енергосистему", — йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що мають численні звернення з посиланнями на відео з твердженнями, що Укренерго начебто "від завтра" запроваджує графіки відключень.

"Розпалювачі штучної паніки почали користатися тим, що зараз річниця початку масованих атак на українську систему. Вони використовують торішні відео і тексти, деякі сюжети переозвучують, додаючи додаткової брехні, і видають за свіжі справжні повідомлення", — зазначили в Укренерго.

Там запевнили українців, що наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття всіх потреб споживачів.

"Стан енергосистеми зараз не дає жодних підстав запроваджувати графіки відключень найближчим часом - якщо не буде нових обстрілів", — додали енергетики.

скриншот допису Укренерго

Раніше ми писали, що восени та взимку через ворожі удари є ймовірність повторних масових відключень електроенергії. Тому варто підготуватися, аби знеструмлення були максимально непомітними.