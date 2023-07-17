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В Укрэнерго призывают экономить электричество: в чем причина

17 июля 2023 16:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Укрэнерго призывают экономить электричество: в чем причина
Использование кондиционеров. Фото: АПАУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Энергетики призывают украинцев экономно использовать кондиционеры и другие энергоемкие приборы. Особенно с 16:00 до 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Экономное пользование

"Сегодня в Украине жара более 30 градусов и мы понимаем, что трудно совсем отказаться от кондиционеров. Поэтому просим вас об экономном пользовании другими энергоемкими приборами с 16:00 до 23:00", — отметили в сообщении.

Как помочь энергосистеме страны

Сейчас в Украине из-за полномасштабного вторжения работает меньше энергоблоков, поэтому в компании просят:

  • Выставлять температуру кондиционера на уровне 23 градусов и выше.
  • Не включать вместе с кондиционером приборы, обладающие большой мощностью, а именно электрические плиты, утюги, пылесосы.
  • Стараться использовать бойлеры, стиральные и посудомоечные машины ночью.

Напомним, сегодня, 17 июля, синоптики прогнозировали в Украине жару. Столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +35°C.

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