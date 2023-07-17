В Укренерго закликають економити електрику: в чому причина

Користування кондиціонерами. Фото: АПАУ

Енергетики закликають українців економно використовувати кондиціонери та інші енергоємні прилади. Особливо з 16:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Економне користування

"Сьогодні в Україні спека понад 30 градусів і ми розуміємо, що важко зовсім відмовитись від кондиціонерів. Тому просимо вас про економне користування іншими енергоємними приладами з 16:00 до 23:00", — зазначили у повідомленні.

Як допомогти енергосистемі країни

Наразі в Україні через повномасштабне вторгнення працює менше енергоблоків, тому в компанії просять:

Виставляти температуру кондиціонера на рівні 23 градусів і вище.

Не вмикати разом із кондиціонером прилади, які мають велику потужність, а саме електричні плити, праски, пилососи.

Намагайтеся використати бойлери, пральні та посудомийні машини вночі.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, синоптики прогнозували в Україні спеку. Стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до +35°C.