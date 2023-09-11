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В Умани заработал особый режим въезда и выезда: какая причина

11 сентября 2023 17:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Умани заработал особый режим въезда и выезда: какая причина
Хасиды в Киеве. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 11 сентября, в Умани по прибытии хасидов заработал особый режим въезда и выезда, а также передвижение по городу. Он будет действовать десять дней.

Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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"С сегодняшнего дня заработал особый режим въезда/выезда, а также передвижение по городу. В частности, функционируют девять пропускных пунктов. Процедуры контроля, как и в прошлом году. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Задействованы пешие патрули", — сообщает Табурец.

Несмотря на оговорку как на уровне дипломатических служб, так и ОВА, в настоящее время в Умань прибыли уже более трех тысяч паломников.

Табурец напомнил, что в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.

Кроме того, комендантский час действует без изменений с 00:00 до 4:00.

Напомним, недавно израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал хасидов не проводить традиционное паломничество в Умани на Черкасщине во время праздника Рош га-Шана. По его словам, такие визиты сейчас опасны.

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