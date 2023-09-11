В Умані запрацював особливий режим в'їзду та виїзду: яка причина

Хасиди в Умані. Фото: google

У понеділок, 11 вересня, в Умані через прибуття хасидів, запрацював особливий режим в’їзду та виїзду, а також пересування містом. Він діятиме десять днів.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Читайте також:

Приїзд хасидів в Умань: які зміни будуть в місті

"Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом. Зокрема, функціонують дев’ять пропускних пунктів. Процедури контролю, як і торік. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Задіяні піші патрулі", — повідомляє Табурець.

Попри застереження як на рівні дипломатичних служб, так і ОВА наразі в Умань прибули вже понад три тисячі паломників.

Табурець нагадав, що в мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

Окрім того, комендантська година діє без змін — з 00:00 до 4:00.

Нагадаємо, нещодавно ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу закликав хасидів не проводити традиційне паломництво в Умані, що на Черкащині під час свята Рош га-Шана. За його словами, такі візити наразі є небезпечними.