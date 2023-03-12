В UNITED24 рассказали, сколько медпомощи было отправлено в регионы за эту неделю

Благодаря платформе больницы получили необходимое оборудование даже во время войны

Украинские больницы продолжают получать все необходимое оборудование даже во время боевых действий. Всего за пять дней благодаря UNITED24 в регионы были отправлены сотни генераторов и десятки автомобилей для больниц.

Об этом сообщает пресс-служба фандрейзинговой платформы.

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Так, с 5 по 10 марта в регионы Украины отправили 20 машин скорой помощи, восемь реабилитационных тренажеров и четыре аппарата УЗИ. Речь идет об учреждениях здравоохранения в Одесской, Кировоградской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Киевской, Ровенской и Волынской областях.

Кроме того, для поддержки работы медиков в случае аварийных отключений света доставлено еще 392 генератора. Также построены два временных моста через реку Ингулец в Херсонской области. Это позволит доставлять грузы, помощь и еду в городки и села, которые пострадали во время боевых действий и оккупации.

"Мы благодарим каждого донора, который вносит вклад в поддержку Украины. Ценим такую поддержку и работаем вместе дальше", — отметили в UNITED24.

Напомним, ранее мы писали, что ООН будет осуществлять независимый надзор за использованием средств, направленных через UNITED24 на восстановление 18 жилых домов в Киевской области.