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В UNITED24 рассказали, сколько медпомощи было отправлено в регионы за эту неделю

12 марта 2023 15:14
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Благодаря платформе больницы получили необходимое оборудование даже во время войны
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Украинские больницы продолжают получать все необходимое оборудование даже во время боевых действий. Всего за пять дней благодаря UNITED24 в регионы были отправлены сотни генераторов и десятки автомобилей для больниц.

Об этом сообщает пресс-служба фандрейзинговой платформы.

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Так, с 5 по 10 марта в регионы Украины отправили 20 машин скорой помощи, восемь реабилитационных тренажеров и четыре аппарата УЗИ. Речь идет об учреждениях здравоохранения в Одесской, Кировоградской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Киевской, Ровенской и Волынской областях.

Кроме того, для поддержки работы медиков в случае аварийных отключений света доставлено еще 392 генератора. Также построены два временных моста через реку Ингулец в Херсонской области. Это позволит доставлять грузы, помощь и еду в городки и села, которые пострадали во время боевых действий и оккупации.

"Мы благодарим каждого донора, который вносит вклад в поддержку Украины. Ценим такую поддержку и работаем вместе дальше", — отметили в UNITED24.

Напомним, ранее мы писали, что ООН будет осуществлять независимый надзор за использованием средств, направленных через UNITED24 на восстановление 18 жилых домов в Киевской области.

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