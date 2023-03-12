В UNITED24 розповіли, скільки меддопомоги було відправлено в регіони за цей тиждень
Українські лікарні продовжують отримувати все необхідне обладнання навіть під час бойових дій. Лише за п'ять днів завдяки UNITED24 в регіони були відправлено сотні генераторів та десятки автівок для лікарень.
Про це інформує пресслужба фандрейзингової платформи.
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Відтак, з 5 по 10 березня у регіони України відправили 20 машин швидкої допомоги, вісім реабілітаційних тренажерів та чотири апарати УЗД. Йдеться про заклади охорони здоров'я в Одеській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській, Харківській, Київській, Рівненській та Волинській областях.
Окрім того, для підтримки роботи медиків у разі аварійних вимкнень світла доставлено ще 392 генератори. Також побудовані два тимчасові мости через річку Інгулець у Херсонській області. Це дозволить доставляти вантажі, допомогу та їжу до містечок і сіл, що постраждали під час бойових дій та окупації.
"Ми дякуємо кожному донору і донорці, які роблять внески на підтримку України. Цінуємо таку підтримку та працюємо разом далі", — зазначили у UNITED24.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ООН здійснюватиме незалежний нагляд за використанням коштів, які спрямовані через UNITED24 на відбудову 18 житлових будинків у Київській області.