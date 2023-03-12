В UNITED24 розповіли, скільки меддопомоги було відправлено в регіони за цей тиждень

Завдяки платформі лікарні отримали необхідне обладнання навіть під час війни

Українські лікарні продовжують отримувати все необхідне обладнання навіть під час бойових дій. Лише за п'ять днів завдяки UNITED24 в регіони були відправлено сотні генераторів та десятки автівок для лікарень.

Про це інформує пресслужба фандрейзингової платформи.

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Відтак, з 5 по 10 березня у регіони України відправили 20 машин швидкої допомоги, вісім реабілітаційних тренажерів та чотири апарати УЗД. Йдеться про заклади охорони здоров'я в Одеській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській, Харківській, Київській, Рівненській та Волинській областях.

Окрім того, для підтримки роботи медиків у разі аварійних вимкнень світла доставлено ще 392 генератори. Також побудовані два тимчасові мости через річку Інгулець у Херсонській області. Це дозволить доставляти вантажі, допомогу та їжу до містечок і сіл, що постраждали під час бойових дій та окупації.

"Ми дякуємо кожному донору і донорці, які роблять внески на підтримку України. Цінуємо таку підтримку та працюємо разом далі", — зазначили у UNITED24.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ООН здійснюватиме незалежний нагляд за використанням коштів, які спрямовані через UNITED24 на відбудову 18 житлових будинків у Київській області.