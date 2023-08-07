В Ужгороде священник назвал россиян "великим народом" и молился о примирении РФ и Украины

Служба в Ужгороде. Фото: скриншот

Ужгородский кафедральный собор попал в скандал. Священник греко-католического собора Роман Курах призвал, чтобы Бог примирил украинцев и россиян. При этом россиян он назвал " прекрасным народом". Такую молитву он произнес в греко-католическом кафедральном соборе Ужгорода.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Дарья Сипигина.

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"Мы очень просим, чтобы господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа — Украины и России. Чтобы эти два народа не толкли, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное" уже здесь на земле и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославили господа целую вечность на многие и благая лета", — эти слова журналистка Дарья Сипигина услышала случайно, когда проезжала мимо Ужгородского кафедрального собора.

После службы Сипигина спросила у священника, зачем он призывает к братанию с россиянами. Реакция святого отца ее очень удивила.

"Мы, шокированные, решили зайти в собор и вежливо спросить господина Кураха, нормально ли благословлять россиян во время войны и призывать обниматься с теми, кто нас убивает. Господин Кураху нормально. Он объяснил нам это, мгновенно перейдя на крик и "тыканье", — написала журналистка.

Также она выложила несколько реплик общения:

— Вы не можете говорить, что Украина и Россия братские народы.

— Я могу говорить все, что я хочу, дорогая моя.

– Вы благословляете россиян.

– Благословляю.

— А если ваш брат погибнет, вы тоже будете благословлять?

– Да.

Отметим, Ужгородский греко-католический кафедральный собор — главный храм Мукачевской греко-католической епархии (МГКЕ). Эта епархия не подчиняется УГКЦ и ее предстоятелю Святославу. Она подчиняется направлению Ватикана.

В Мукачевской греко-католической епархии эту ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ (МП) Алексею Масленникову, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и благословлял оккупантов на убийства украинцев.

Как известно, после вторжения России в Украину митрополит сбежал в страну-агрессору и одним из первых поддержал террористические действия Кремля.

Кроме того, он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области, где совместно со священниками РПЦ благословлял оккупантов воевать против украинцев. Он также восхвалял Путина и его решение о проведении мобилизации.