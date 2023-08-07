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В Ужгороді священик назвав росіян "великим народом" та молився про примирення РФ та України

7 серпня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Ужгороді священик назвав росіян "великим народом" та молився про примирення РФ та України
Служба у церкві Ужгорода. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ужгородський кафедральний собор потрапив у скандал. Священик греко-католицького собору Роман Курах закликав, щоб Бог помирив українців та росіян. При цьому він називав росіян "прекрасним народом". Таку молитву він промовив у греко-католицькому кафедральному соборі Ужгорода.

Про це у Facebook повідомила журналистка Дарья Сіпігіна.

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Скандал в Ужгородському кафедральному соборі

"Ми дуже просимо, щоб господь це зробив, це чудо: примирив ці два великі народи — України і Росії. Щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили господа цілу вічність на многая і благая літа", — ці слова журналістка Дар'я Сипігіна почула випадково, коли проїжджала повз Ужгородський кафедральний собор.

Після служби Сіпігіна запитала священника, навіщо він закликає до братання з росіянами. Реакція святого отця її дуже здивувала. 

"Ми, шоковані, віришили зайти до собору і чемно запитати у пана Кураха, чи нормально благословляти росіян під час війни і закликати обійматися з тими, хто нас вбиває. Пан Кураху нормально. Він пояснив нам це, миттєво перейшовши на крик і "тикання", — написала  журналістка.

Вона також оприлюднила кілька реплік спілкування:
Ви не можете казати, що Україна і Росія — братні народи. 
— Я можу казати всьо, що я хочу, дорога моя. 
— Ви благословляєте росіян.
— Благословляю. 
— А якщо ваш брат загине, ви так само будете благословляти?
— Так. 

Зауважимо, Ужгородський греко-католицький кафедральний собор — головний храм Мукачівської греко-католицько єпархії (МГКЄ). Ця єпархія не підпорядковується УГКЦ і її предстоятелеві Святославу. Вона підпорядковується напряму Ватикану. 

У Мукачівській греко-католицькій єпархії цю ситуацію поки не прокоментували.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому митрополиту Роменської єпархії УПЦ (МП) Олексію Масленнікову, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України та благословляв окупантів на вбивства українців.

Як відомо, після вторгнення Росії в Україну митрополит втік до країни-агресорки і одним із перших підтримав терористичні дії Кремля. 

Окрім того, він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області, де спільно зі священниками РПЦ благословляв окупантів воювати проти українців. Він також вихваляв Путіна та його рішення щодо проведення мобілізації.

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