В ЗАЭС рассказали о плане действий в случае нехватки воды для охлаждения

Запорожская атомная электростанция. Фото: google.com

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в сети начались распространяться слухи, что это может губительно повлиять на функционирование Запорожской АЭС. Однако в Энергоатоме предупредили, что компания создала алгоритм действий в том случае, если вода для охлаждения реакторов станет дефицитной.

Об этом заявил президент Энергоатома Петр Котин во время телемарафона.

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Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ЗАЭС

В Энергоатоме успокоили и сказали, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не будет оказывать непосредственного влияния на работу ЗАЭС.

"ЗАЭС работает, но не могу сказать, что все в порядке, когда она долгое время оккупирована россиянами. Деградация станции продолжается, начиная оборудованием, заканчивая пребыванием на площадке военных, вооружения и техники. Ночью россияне взорвали Каховскую ГЭС – это очередное ухудшение ситуации, Сейчас мы не оцениваем ее как критическую для станции, ведь она охлаждается с помощью собственного охладителя, который отделен от Каховского водохранилища, где хранится достаточный уровень воды", — сказал Котин.

Запорожская АЭС в безопасности

В Энергоатоме объяснили, если воды Каховского водохранилища будет недостаточно для охлаждения, компания уже подготовила специальный алгоритм действий по решению этой ситуации.

"Но эта ситуация является проектной и предусмотрена в проекте атомной станции. Есть разработанный алгоритм мероприятий по работе ЗАЭС и персонала на тот случай, если вода Каховского водохранилища будет отходить. Поэтому мы подтверждаем заявления МАГАТЭ, что прямой и непосредственной угрозы АЭС нет, но уровень деградации продолжает расти", — заявил президент Энергоатома.

Напомним, ранее мы писали, что подрыв Каховской ГЭС может оказать серьезное влияние на работу ЗАЭС . В Энергоатоме предупреждают, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может иметь тяжелые последствия для работы Запорожской АЭС. Однако, к счастью, пока ситуация остается контролируемой.

Добавим, некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Также мы писали, что по сети начали распространяться спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.