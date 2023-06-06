В ЗАЕС розповіли про план дій у випадку нестачі води для охолодження

Запорізька атомна електростанція. Фото: google.com

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС у мережі почались ширитись чутки, що це може згубно вплинути на функціонування Запорізької АЕС. Однак в Енергоатомі попередили, що компанія свтворила алгоритм дій у тому випадку, якщо вода для охолодження реакторів стане дефіцитною.

Про це заявив президент Енергоатому Петро Котін під час телемарафону.

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Як підрив Каховської ГЕС вплине на ЗАЕС

В Енергоатомі заспокоїли і сказали, що підрив окупантами Каховської ГЕС не матиме безпосереднього впливу на роботу ЗАЕС.

"ЗАЕС працює, але не можу сказати, що все в порядку, коли вона тривалий час окупована росіянами. Деградація станції продовжується, починаючи обладнанням, закінчуючи перебуванням на майданчику військових, озброєння та техніки. Вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС – це чергове погіршення ситуації, пов’язаної із ЗАЕС. Зараз ми не оцінюємо її як критичну для станції, адже вона охолоджується за допомогою власного ставку-охолоджувача, який відокремлений від Каховського водосховища, де зберігається достатній рівень води", — сказав Котін.

Запорізька АЕС у безпеці

В Енергоатомі пояснили, якщо води Каховського водосховища буде недостатньо для охолодження, компанія вже підготувала спеціальний алгоритм дій, як вирішити цю ситуацію.

"Але ця ситуація є проєктною і передбачена в проєкті атомної станції. Є розроблений алгоритм заходів щодо роботи ЗАЕС та персоналу на той випадок, якщо вода Каховського водосховища буде відходити. Тому ми підтверджуємо заяви МАГАТЕ, що прямої та безпосередньої загрози на АЕС немає, але рівень деградації продовжує зростати", — заявив президент Енергоатому.

Нагадаємо, раніше ми писали, що підрив Каховської ГЕС може серйозно вплинути на роботу ЗАЕС. В Енергоатомі попереджають, що підрив росіянами Каховської ГЕС може мати тяжкі наслідки для роботи Запорізької АЕС. Однак, на щастя, поки ситуація лишається контрольованою.

Додамо, деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води.

Також ми писали, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами.

Російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.