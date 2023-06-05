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В Запорожской области оккупанты заставляют таксистов шпионить за местными

5 июня 2023 03:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Запорожской области оккупанты заставляют таксистов шпионить за местными
"Шашечки" на машинах такси. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Оккупанты заставляют таксистов становиться агентами и сообщать о лицах с проукраинскими настроениями. Враг начал активно вербовать транспортников с временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Оккупационная администрация принуждает к сотрудничеству таксистов, работающих на временно оккупированных территориях Запорожской области. Таким образом россияне надеются побороть украинское подполье. Однако у них нет никаких шансов победить украинское сопротивление", — говорится в сообщении Центра.

Центр Национального Сопротивления также призывает всех украинцев на оккупированных территориях сообщать о перемещении и расположении оккупантов.

И для этого там просят пользоваться специальной формой, которая размещена на сайте.

Напомним, российские военные расширяют агентурную сеть для того, чтобы выявить лиц с проукраинскими настроениями и нарушениями оккупационного режима.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, российские так называемые правоохранительные органы заставляют таксистов и других перевозчиков отчитываться об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями и любых нарушениях оккупационного режима. В случае уклонения от выполнения таких обязанностей оккупанты угрожают прекратить деятельность транспортников.

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