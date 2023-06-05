У Запорізькій області окупанти змушують таксистів шпигувати за місцевими
Окупанти змушують таксистів ставати агентами та повідомляти про осіб з проукраїнськими настроями. Ворог активно почав вербувати транспортників з тимчасово окупованої території Запорізької області.
Про це повідомляє Центр Національного спротиву.
"Окупаційна адміністрація примушує до співпраці таксистів, що працюють на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив", — йдеться в повідомленні Центру.
Натомість Центр Національного Спротиву закликає всіх українців на окупованих територіях повідомляти про переміщення та розташування окупантів.
І для цього там просять користуватися спеціальною формою, яка розміщена на сайті.
Нагадаємо, російські військові розширюють агентурну мережу для того, щоб виявити осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські так звані правоохоронні органи примушують таксистів та інших перевізників звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму. У разі ухилення від виконання таких обов'язків окупанти погрожують припинити діяльність транспортників.