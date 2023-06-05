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У Запорізькій області окупанти змушують таксистів шпигувати за місцевими

5 червня 2023 03:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Запорізькій області окупанти змушують таксистів шпигувати за місцевими
"Шашечки" на автівках таксі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Окупанти змушують таксистів ставати агентами та повідомляти про осіб з проукраїнськими настроями. Ворог активно почав вербувати транспортників з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

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"Окупаційна адміністрація примушує до співпраці таксистів, що працюють на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив", — йдеться в повідомленні Центру.

Натомість Центр Національного Спротиву закликає всіх українців на окупованих територіях повідомляти про переміщення та розташування окупантів.

І для цього там просять користуватися спеціальною формою, яка розміщена на сайті. 

Нагадаємо, російські військові розширюють агентурну мережу для того, щоб виявити осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські так звані правоохоронні органи примушують таксистів та інших перевізників звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму. У разі ухилення від виконання таких обов'язків окупанти погрожують припинити діяльність транспортників.

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