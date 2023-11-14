В ВСУ усиливают борьбу с поставщиками наркотиков военным

Наркотические средства. Иллюстративное фото: Нацполиция

Вооруженные силы Украины проводят системную работу по предотвращению незаконного обращения наркотических средств и психотропных веществ. Усиливается работа по выявлению их у военнослужащих.

Об этом сообщает Генштаб.

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В связи с этим издан совместный приказ, согласно которому Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальная полиция осуществляют совместные мероприятия.

"Основным приоритетом является создание действенной системы выявления и противодействия преступным группам, занимающимся изготовлением наркотиков, и ликвидация каналов поставки в армию", — говорится в сообщении.

Также в территориальных подразделениях Нацполиции создали оперативные штабы и мобильные группы для проведения профилактических мероприятий, в состав которых включены представители ВСП.

Кроме того, усилили работу по выявлению наркотических средств у военнослужащих на блокпостах, почтовых отделениях и патрулировании.

"Внедрен комплекс профилактических действий в воинских частях по недопущению употребления наркотических средств военнослужащими, в том числе с привлечением кинологических расчетов", — отметили в Генштабе.

Сотрудники ВСП будут систематически мониторить и фиксировать подобные правонарушения и содействовать Нацполиции по ликвидации в Украине каналов распространения психотропных веществ.

Скриншот поста Генштаба

Напомним, что в Одесской области полицейские разоблачили рецидивиста, торговавшего наркотиками. Преступник, в прошлом осужденный за кражи и грабежи, использовал заместительную поддерживающую терапию для незаконного обращения наркотических веществ. Ему грозит лишение свободы.