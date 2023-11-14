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В ЗСУ посилюють боротьбу з постачальниками наркотиків військовим

14 листопада 2023 22:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ЗСУ посилюють боротьбу з постачальниками наркотиків військовим
Наркотичні засоби. Ілюстративне фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Збройні Сили України проводять системну роботу з запобігання незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Посилюється робота щодо виявлення їх у військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб.

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У звʼязку з цим, видано спільний наказ, згідно з яким Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Національна поліція здійснюють спільні заходи.

"Основним пріоритетом є створення дієвої системи виявлення і протидії злочинним групам, які займаються виготовленням наркотиків, та ліквідація каналів постачання до війська", — йдеться у повідомленні.

Також у територіальних підрозділах Нацполіції створили оперативні штаби та мобільні групи для проведення профілактичних заходів, до складу яких включено представників ВСП.

Крім того, посилили роботу щодо виявлення наркотичних засобів у військовослужбовців на блокпостах, поштових відділеннях та під час патрулювання.

"Впроваджено комплекс профілактичних дій у військових частинах щодо недопущення вживання наркотичних засобів військовослужбовцями, зокрема із залученням кінологічних розрахунків", — зазначили в Генштабі.

Працівники ВСП будуть систематично моніторити й фіксувати подібні правопорушення та сприяти Нацполіції щодо ліквідації в Україні каналів розповсюдження психотропних речовин.

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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, що на Одещині поліцейські викрили рецидивіста, який торгував наркотиками. Злочинець, в минулому засуджений за крадіжки та грабежі, використовував замісну підтримувальну терапію для незаконного обігу наркотичних речовин. Йому загрожує позбавлення волі.

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