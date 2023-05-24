Беременных и молодых мам ожидают изменения в системе выплаты помощи

Молодая мама спит с ребенком. Фото: google.com

По законопроекту №9318, предложенному в Украине, предлагается передать Пенсионному фонду функции по назначению различных социальных выплат беременным женщинам и помощи на детей. Эта инициатива связана с тем, что управления социальной защиты на временно оккупированных территориях и в зонах боевых действий не могут осуществлять положенные выплаты, а в других районах их оформление невозможно.

Об этом говорится в проекте закона №9318.

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О чем идет речь в законопроекте

ПФУ рассматривается как подходящая организация для выполнения этих функций, поскольку она имеет более развитую сеть подразделений. Кроме того, система координации в ПФУ основана на так называемом "экстерриториальном принципе".

Это означает, что независимо от местонахождения человека, особенно в условиях военного положения, он может получить свои социальные выплаты, обратившись в ПФУ. Помимо этого, предполагается, что обращение в ПФУ позволит получать выплаты быстрее.

В рамках предложения законопроекта ПФУ будет назначать следующие социальные выплаты:

пособия по беременности и родам;

пособия при рождении ребенка;

помощь при усыновлении ребенка;

пособия на детей, у которых установлена опека или попечительство;

пособия на детей одиноким матерям;

социальная помощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;

оплата услуг патроната над ребенком, государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лицам с инвалидностью;

денежное довольствие родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях;

уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей и приемных родителей.

Напомним, некоторые украинцы могут оформить денежную помощь Международной организации CARE Ukraine. Максимальная сумма выплаты на одного человека составит около 6,5 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине некоторые внутренне перемещенные лица могут потерять государственную помощь. Речь идет о средствах на проживание в размере 2 тыс. грн на взрослого человека и 3 тыс. грн на человека с инвалидностью.

Добавим, для украинских переселенцев заработала международная платформа помощи Find Refuge. Ее запустила украино-британская IT-инициатива Project Ukraine.