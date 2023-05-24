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Вагітних та молодих мам очікують зміни у системі виплати допомоги

24 травня 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вагітних та молодих мам очікують зміни у системі виплати допомоги
Молода мама спить з дитиною. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За законопроєктом №9318, запропонованим в Україні, пропонується передати Пенсійному фонду функції щодо призначення різних соціальних виплат вагітним жінкам та допомоги на дітей. Ця ініціатива пов'язана з тим, що управління соціального захисту на тимчасово окупованих територіях та в зонах бойових дій не можуть здійснювати належні виплати, а в інших районах їхнє оформлення неможливе.

Про це йдеться у проєкті закону №9318.

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ПФУ розглядається як відповідна організація для виконання цих функцій, оскільки вона має більш розвинену мережу підрозділів. Крім того, система координації у ПФУ грунтується на так званому "екстериторіальному принципі".

Це означає, що незалежно від місцеперебування людини, особливо в умовах воєнного стану, вона може отримати свої соціальні виплати, звернувшись до ПФУ. Окрім цього, передбачається, що звернення до ПФУ дозволить отримувати виплати швидше.

У рамках пропозиції законопроєкту ПФУ призначатиме наступні соціальні виплати:

  • посібники з вагітності та пологів;
  • допомоги при народженні дитини;
  • допомога при усиновленні дитини;
  • допомоги на дітей, у яких встановлено опіку або піклування;
  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • соціальна допомога на утримання дитини у сім'ї патронатного вихователя;
  • оплата послуг патронату над дитиною, державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з інвалідністю;
  • грошове забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;
  • сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за патронатних вихователів, батьків-вихователів та прийомних батьків.

Нагадаємо, що деякі українці можуть оформити грошову допомогу Міжнародній організації CARE Ukraine. Максимальна сума виплати на одну особу становитиме близько 6,5 тис. грн.

Також ми писали, що в Україні деякі внутрішньо переміщені особи можуть втратити державну допомогу. Йдеться про кошти на проживання у розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на людину з інвалідністю.

Додамо, що для українських переселенців запрацювала міжнародна платформа допомоги Find Refuge. Її запустила українсько-британська IT-ініціатива Project Ukraine.

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