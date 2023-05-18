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ВАКС направил на новое рассмотрение дело нардепа Дубневича об Укрзализныце

18 мая 2023 19:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВАКС направил на новое рассмотрение дело нардепа Дубневича об Укрзализныце
Народный депутат Ярослав Дубневич. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Апелляционный суд направил на новое рассмотрение дело в отношении народного депутата XI созыва Ярослава Дубневича и других лиц, обвиняемых в незаконном завладении 93 млн грн филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

Об этом сообщает прес-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Подробности

В ведомстве информируют, 18 мая 2023 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП — отменила определение коллегии судей первой инстанции и направила на новое рассмотрение дело в отношении девяти человек, среди которых народный депутат Украины XI созыва и бывшие должностные лица Филиала производства ПАО "Укрзализныця", обвиняемых в незаконном завладении более 93 млн грн средств "Укрзализныци".

Как известно, 8 сентября 2022 коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство стороны защиты и закрыла указанное дело на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (как такая, в которой после сообщения о подозрении истек срок досудебного расследования). Однако прокурор не согласился с указанным решением суда и обжаловал его в суде апелляционной инстанции.

Напомним, недавно ВАКС заочно арестовал владельца агрохолдинга. Его подозревают в предоставлении 722 млн грн неправомерной выгоды экс-председателю ГФС и его советнику.

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