ВАКС скерував на новий розгляд справу нардепа Дубневича про Укрзалізницю

Народний депутат Ярослав Дубневич. Фото: УНІАН

Апеляційний суд скерував на новий розгляд справу стосовно народного депутата ХІ скликання Ярослава Дубневича та інших осіб, які обвинувачуються у незаконному заволодінні 93 млн грн філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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У відомстві інформують, 18 травня 2023 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП — скасувала ухвалу колегії суддів першої інстанції та скерувала на новий розгляд справу стосовно дев'ятьох осіб, серед яких народний депутат України ХІ скликання та колишні посадові особи Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", які обвинувачуються у незаконному заволодінні понад 93 млн грн коштів "Укрзалізниці".

Як відомо, 8 вересня 2022 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання сторони захисту та закрила указану справу на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України (як таку, у якій після повідомлення про підозру сплив строк досудового розслідування). Однак прокурор не погодився з указаним рішенням суду та оскаржив його в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, нещодавно ВАКС заочно арештував власника агрохолдингу. Його підозрюють у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС та його раднику.