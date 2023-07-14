Валерию Маркусу сегодня 30 лет: чем известен боец

Сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус. Фото: соцсети Валерия Маркуса

Сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус сегодня празднует юбилей. Бойцу исполнилось 30 лет.

Об этом Валерий Маркус сообщил на своей странице в Twitter.

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Чем прославился Маркус

Валерий Маркус родился 14 июля 1993 года в Первомайске Николаевской области. До недавнего времени был главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Свой военный путь Маркус начал в 2014 году. Он участвовал в боях за освобождение Краматорска, Ждановки, Углегорска, Шахтерска, Доброполья, Коммунара и Дебальцево.

После начала полномасштабного вторжения воевал в составе 30-й ОМБр разведчиком. В апреле 2022 года Валерию Маркусу предложили принять участие в формировании 47-го отдельного стрелкового батальона.

Маркус возглавлял должность главного сержанта воинской части. В сентябре 2022 года батальон расширился до полка, а уже в ноябре 2022 года на базе отдельного штурмового полка создана 47-я отдельная механизированная бригада.

Лидер в соцсетях

Валерий Маркус занимает первое место по количеству подписчиков в соцсетях. Также боец входит в рейтинг "30 до 30: лицо будущего" от Forbes Украина, список "25 самых влиятельных украинских военных" от NV и рейтинг "30 Under 30" от Kyiv Post.

У Валерия Маркуса юбилей - 30 лет

Сегодня, 14 июля, Валерий Маркус отмечает свой юбилей. Бойцу исполнилось 30 лет.

Валерию Маркусу сегодня исполнилось 30 лет. Скриншот

Традиционно, эту информацию Маркус опубликовал у себя в соцсетях. На фото хоть и в окопе, но с ухмылкой.

Напомним, ранее мы писали, что главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкую должность. Известно, что военный уже подал соответствующий документ командиру.

Добавим, командир бригады Магура , подполковник Александр Сак призвал всех отвергнуть оскорбления и прекратить конфликты. Главная задача украинской армии сейчас – освобождать оккупированные территории.

Впоследствии в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" назначили нового главного сержанта вместо Валерия Маркуса. Им стал Виталий Аверин, защищающий Украину с 2014 года.