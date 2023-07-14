Валерію Маркусу сьогодні 30 років: чим відомий боєць

Сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус. Фото: соцмережі Валерія Маркуса

Сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус сьогодні святкує ювілей. Бійцю виповнилося 30 років.

Про це Валерій Маркус повідомив на своїй сторінці в Twitter.

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Чим прославився Маркус

Валерій Маркус народився 14 липня 1993 року у Первомайську на Миколаївщині. Донедавна був головним сержантом 47 окремої механізованої бригади "Маґура".

Свій військовий шлях Маркус розпочав у 2014 році. Він брав участь брав участь у боях за звільнення Краматорська, Жданівки, Вуглегірська, Шахтарська, Добропілля, Комунара та Дебальцевого.

Після початку повномасштабного вторгнення воював у складі 30-ої ОМБр розвідником. У квітні 2022 року Валерію Маркусу запропонували взяти участь у формуванні 47-го окремого стрілецького батальйону.

Маркус очолював посаду головного сержанта військової частини. У вересні 2022 батальйон розширився до полку, а вже у листопаді 2022 року на базі окремого штурмового полку створено 47-му окрему механізовану бригаду

Лідер у соцмережах

Валерій Маркус посідає чи не найперше місце за кількістю підписників у соцмережах. Також боєць входить до до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього" від Forbes Україна, списку "25 найвпливовіших українських військових" від NV та рейтингу "30 Under 30" від Kyiv Post.

У Валерія Маркуса ювілей — 30 років

Сьогодні, 14 липня, Валерій Маркус святкує свій ювілей. Бійцю виповнилося 30 років.

Валерію Маркусу сьогодні виповнилося 30 років. Скриншот

Традиційно, цю інформацію Маркус опублікував у себе в соцмережах. На фото хоч і в окопі, але з посмішкою.

Нагадаємо, раніше ми писали, головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Відомо, що військовий вже подав відповідний документ командиру.

Додамо, командир бригади "Маґура", підполковник Олександр Сак закликав усіх відкинути образи і припинити конфлікти. Головне завдання української армії зараз — звільняти окуповані території.

Згодом у 47 окремій механізованій бригаді "Маґура" призначили нового головного сержанта замість Валерія Маркуса. Ним став Віталій Аверін, який захищає Україну з 2014 року.