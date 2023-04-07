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Пасха 2023: будут ли украинцы отдыхать на праздник

7 апреля 2023 11:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пасхальные яйца/Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. В стране не будет дополнительного выходного на Пасху.

Об этом говорится в законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

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Подробности

Законом Украины отменены все праздничные дни и перенос выходного дня после праздничного или нерабочего.

В этом году Пасху будут праздновать в воскресенье, 16 апреля. Согласно КЗоТ, выходной день должен переноситься на понедельник, 17 апреля, однако не во время военного положения.

Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" был принят Верховной Радой в марте 2022 года.

Напомним, по христианской традиции перед праздничной датой необходимо испечь пасху — одно из главных блюд праздника, символ того, что на Пасху в каждый дом приходит Господь. По церковным канонам, это разрешается делать в среду, четверг и субботу. То есть 12, 13 и 15 апреля.

Также мы писали, что Страстная неделя, или как ее еще называют Страстная седмица — это важная неделя перед Пасхой, когда православные вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Это время верующим необходимо прожить по определенным правилам.

Добавим, на пасхальные праздники растет риск пищевых отравлений. Чтобы избежать этого, не стоит покупать продукты на стихийных рынках или из рук у частных лиц.

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