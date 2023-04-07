Великдень 2023: чи будуть українці відпочивати на свято

Великодні яйця/Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, які передбачені Кодексом законів про працю. В країні не буде додаткового вихідного на Великдень.

Про це йдеться в законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

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Законом України скасовано усі святкові дні та перенесення вихідного дня після святкового чи неробочого.

Цього року Великдень святкуватимуть у неділю, 16 квітня. Згідно з КЗпП, вихідний день повинен переноситися на понеділок, 17 квітня, однак не під час воєнного стану.

Закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" був ухвалений Верховною радою у березні 2022 року.

Нагадаємо, за християнською традицією перед святковою датою необхідно спекти паску — одну з головних страв свята, символ того, що на Великдень до кожного дому приходить Господь. За церковними канонами, це дозволяється робити в середу, четвер та суботу. Тобто 12, 13 та 15 квітня.

Також ми писали, що Страсний тиждень, або як ще його називають Страсна седмиця — це важливий тиждень перед Великоднем, коли православні згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа. Цей час вірянам необхідно прожити за певними правилами.

Додамо, на великодні свята зростає ризик харчових отруєнь. Аби убезпечитися від цього, не варто купувати продукти на стихійних ринках чи з рук у приватних осіб.