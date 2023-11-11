Верещук назвала количество ВПЛ, которые живут только на выплаты от государства

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Фото: Армия Inform

По состоянию на сегодня не менее 40% внутренне перемещенных лиц живут только на выплаты, которые начисляет им государство. Преимущественно это те, кто не смог найти работу и многодетные матери, не имеющие возможности оставить ребенка в детском саду.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

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Верещук рассказала, что, согласно подсчетам, около 40% внутренне перемещенных лиц живут только на выплаты от государства. Преимущественно это люди, которые не смогли найти работу или многодетные матери, которые не имеют возможности оставить ребенка в детском саду. Во втором случае они часто проживают на прифронтовых территориях, в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

"Это по меньшей мере 40%, по последним статистическим данным, из получателей помощи. Это те, кто имеют право на выплаты, прошедшие верификацию, те, кто не нашли, к сожалению, работу, многодетные матери", — сообщила министр.

Напомним, недавно министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснило выплаты для внутренне перемещенных лиц, проживающих в интернатных учреждениях. Они имеют право на помощь государства.

Также мы писали, что в Украине в ноябре вернут выплаты части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о тех переселенцах, которым по ошибке приостановили помощь.

Добавим, что более трех тысяч внутренне перемещенных лиц получили ваучеры для обучения от государства. В общей сложности украинцам уже было выдано 15 353 ваучера на образование. Среди них 3200 получили ВПЛ, а именно 2327 женщин и 873 мужчины.