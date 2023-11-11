Верещук назвала кількість ВПО, які живуть лише на виплати від держави

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Фото: Армія Inform

Станом на зараз щонайменше 40% внутрішньо переміщених осіб живуть лише на виплати, які нараховує їм держава. Переважно це ті, хто не зміг знайти роботу та багатодітні матері, які не мають можливості залишити дитину в дитячому садку.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

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Верещук розповіла, що згідно з підрахунками, близько 40% внутрішньо переміщених осіб живуть лише на виплати від держави. Переважно це люди, які не змогли знайти роботу або ж багатодітні матері, які не мають можливості залишити дитину в дитячому садку. У другому випадку — вони часто проживають на прифронтових територіях, зокрема, у Херсонській та Запорізькій областях.

"Це щонайменше 40%, за останніми статистичними даними, з отримувачів допомоги. Це ті, хто мають право на виплати, ті, хто пройшли верифікацію, ті, хто не знайшли, на жаль, роботу, багатодітні матері", — повідомила міністерка.

Нагадаємо, нещодавно міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз'яснило щодо виплат для внутрішньо переміщених осіб, які живуть в інтернатних закладах. Вони мають право на допомогу від держави.

Також ми писали, що в Україні в листопаді повернуть виплати частині внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про тих переселенців, яким помилково призупинили допомогу.

Додамо, понад три тисячі внутрішньо переміщених осіб отримали ваучери для навчання від держави. Загалом українцям вже було видано 15 353 ваучери на освіту. Серед них 3 200 отримали ВПО, а саме 2 327 жінок та 873 чоловіки.