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Верещук отреагировала на обвинение прессы о ее принадлежности к секте

22 октября 2023 17:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Верещук отреагировала на обвинение прессы о ее принадлежности к секте
Вице-премьер-министр Ирина Верещук. Фото: facebook/vereshchuk
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук отреагировала на обвинение СМИ о ее принадлежности к секте. По ее словам, эту информацию заказал человек, о котором она не хочет говорить.

Об этом Ирина Верещук написала в своем Telegram-канале.

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Реакция Верещук

По словам вице-премьер-министра Украины, вторую неделю продолжается информационная кампания по привязке ее к одной из сект.

"Не буду говорить о человеке, который заказал это. Он уже получил в своей жизни много проблем. Но не может смириться, что уже все, это конец, политическая смерть. Попутно передаю ему привет", — подчеркнула Верещук.

Она удивилась, что некоторые украинские СМИ готовы распространять откровенную ложь и абсурд. Верещук отметила, что не хочет думать, что это делается за деньги.

По ее словам, недавно к ней обратилось одно из уважаемых СМИ. Журналисты спросили у Верещук, принадлежит ли она к секте и разделяет ли ее идеологию. Она заявила, что не была и не является членом секты. Однако СМИ написало иную информацию.

Она обратилась к журналистам, которые писали о ее принадлежности к секте:

"Не надо рекламировать секты. Потому что вы не столько поливаете грязью меня, сколько делаете промо им. Если у вас задача очернить меня, используйте проверенные рабочие нарративы: "Медведчучка" и "разминировала Чонгар". Можете добавить "российский агент": можно ГРУ, так солиднее".

Верещук призвала СМИ не унижать себя и своих читателей.

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Пост Верещук. Фото: скриншот

Что говорят в сети

Пользователи соцсетей заметили участие Верещук в эфире "АллатРа ТВ". Там пропагандируются теории заговора и распространяются пророссийские месседжи. Ранее вице-премьер-министр Украины давала интервью этому телеканалу.

Участие Верещук в эфире "АллатРа ТВ"
Участие Верещук в эфире "АллатРа ТВ". Фото: скриншот
Участие Верещук в эфире "АллатРа ТВ"
Участие Верещук в эфире "АллатРа ТВ". Фото: скриншот

Напомним, на фоне скандалов с повышением цен на транспорт журналисты провели расследование о деятельности руководства "Киевпасстранса". Их и других столичных чиновников СМИ подозревают в разворовывании государственных средств.

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