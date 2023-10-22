Верещук відреагувала на звинувачення преси про її приналежність до секти

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. Фото: facebook/vereshchuk

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук відреагувала на звинувачення ЗМІ про її приналежність до секти. За її словами, цю інформацію замовила людина, про яку вона не хоче говорити.

Про це Ірина Верещук написала у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Реакція Верещук

За словами віцепрем’єр-міністра України, другий тиждень триває інформаційна кампанія по привʼязці її до однієї з сект.

"Не буду казати про людину, яка замовила це. Він вже отримав у своєму житті багато проблем. Але не може змиритись, що вже все, це кінець, політична смерть. Принагідно передаю йому привіт", — наголосила Верещук.

Вона здивувалася, що деякі українські ЗМІ готові поширювати відверту брехню та абсурд. Верещук зазначила, що не хоче думати, що це робиться за гроші.

За її словами, нещодавно до неї звернулось одне з поважних ЗМІ. Журналісти запитали у Верещук, чи належить вона до секти та чи поділяє її ідеологію. Вона заявила, що не була та не є членом секти. Однак ЗМІ написало інакшу інформацію.

Вона звернулася до журналістів, які писали про її приналежність до секти:

"Не треба рекламувати секти. Бо ви не стільки поливаєте брудом мене, скільки робите промо їм. Якщо у вас завдання очорнити мене, використовуйте перевірені робочі наративи: "Медведчучка" та "розмінувала Чонгар". Можете додати "російська агентка": можна ГРУ, так солідніше".

Верещук закликала ЗМІ не принижувати себе та своїх читачів.

Допис Верещук. Фото: скриншот

Що кажуть у мережі

Користувачі соцмереж помітили участь Верещук в ефірі "АллатРа ТВ". Там пропагуються теорії змови та поширюються проросійські меседжі. Раніше віцепрем’єр-міністр України давала інтерв'ю цьому телеканалу.

Участь Верещук в ефірі "АллатРа ТВ". Фото: скриншот

Участь Верещук в ефірі "АллатРа ТВ". Фото: скриншот

Нагадаємо, на тлі скандалів з підвищенням цін на транспорт журналісти провели розслідування про діяльність керівництва "Київпастрансу". Їх та інших столичних чиновників ЗМІ підозрюють у розкраданні державних коштів.