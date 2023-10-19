Верховная Рада поддержала запрет УПЦ МП

Верховная рада Украины. Фото: google.com

Сегодня, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ МП. "За" проголосовало 267 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Читайте также:

Запрет УПЦ МП

"Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ принят в первом чтении", — рассказал Железняк.

По фракциям "за" проголосовали:

"Слуга народа" — 175;

"Европейская солидарность" — 26;

"Батькивщина" — 17;

"Платформа за жизнь и мир" — 1;

"За будущее" — 8;

"Голос" — 18;

"Доверие" — 12;

"Восстановление Украины" — 0.

Итоги голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что дальше депутаты будут подавать правки и будет рассмотрение во втором чтении.

Сообщение Железняка. Фото: скриншот

Напомним, 17 октября депутаты Верховной Рады Украины не проголосовали за закон НДФЛ из местных бюджетов для производства дронов и снарядов.

Также мы писали, что 16 октября профильный комитет Верховной Рады отклонил правку №101 к законопроекту №9296-д, предусматривающий усиление политически значимых лиц. Раньше ее хотели отсрочить и рассмотреть позже, чем вызвали беспокойство у некоторых партнеров.