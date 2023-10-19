Верховная Рада поддержала запрет УПЦ МП
Сегодня, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ МП. "За" проголосовало 267 народных депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Запрет УПЦ МП
"Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ принят в первом чтении", — рассказал Железняк.
По фракциям "за" проголосовали:
- "Слуга народа" — 175;
- "Европейская солидарность" — 26;
- "Батькивщина" — 17;
- "Платформа за жизнь и мир" — 1;
- "За будущее" — 8;
- "Голос" — 18;
- "Доверие" — 12;
- "Восстановление Украины" — 0.
Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что дальше депутаты будут подавать правки и будет рассмотрение во втором чтении.
Напомним, 17 октября депутаты Верховной Рады Украины не проголосовали за закон НДФЛ из местных бюджетов для производства дронов и снарядов.
Также мы писали, что 16 октября профильный комитет Верховной Рады отклонил правку №101 к законопроекту №9296-д, предусматривающий усиление политически значимых лиц. Раньше ее хотели отсрочить и рассмотреть позже, чем вызвали беспокойство у некоторых партнеров.
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