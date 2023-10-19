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Верховная Рада поддержала запрет УПЦ МП

19 октября 2023 13:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Верховная Рада поддержала запрет УПЦ МП
Верховная рада Украины. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ МП. "За" проголосовало 267 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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"Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ принят в первом чтении", — рассказал Железняк.

По фракциям "за" проголосовали:

  • "Слуга народа" — 175;
  • "Европейская солидарность" — 26;
  • "Батькивщина" — 17;
  • "Платформа за жизнь и мир" — 1;
  • "За будущее" — 8;
  • "Голос" — 18;
  • "Доверие" — 12;
  • "Восстановление Украины" — 0.
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Итоги голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

Нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что дальше депутаты будут подавать правки и будет рассмотрение во втором чтении.

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Сообщение Железняка. Фото: скриншот

Напомним, 17 октября депутаты Верховной Рады Украины не проголосовали за закон НДФЛ из местных бюджетов для производства дронов и снарядов.

Также мы писали, что 16 октября профильный комитет Верховной Рады отклонил правку №101 к законопроекту №9296-д, предусматривающий усиление политически значимых лиц. Раньше ее хотели отсрочить и рассмотреть позже, чем вызвали беспокойство у некоторых партнеров.

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