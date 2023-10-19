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Верховна Рада підтримала заборону УПЦ МП

19 жовтня 2023 13:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Верховна Рада підтримала заборону УПЦ МП
Верховна Рада України. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада України прийняла законопроєкт про заборону УПЦ МП. "За" проголосувало 267 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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"Законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ прийнято у першому читанні", — розповів Железняк.

По фракціях "за" проголосували:

  • "Слуга народу" — 175;
  • "Європейська солідарність" — 26;
  • "Батьківщина" — 17;
  • "Платформа за життя та мир" — 1;
  • "За майбутнє" — 8;
  • "Голос" — 18;
  • "Довіра" — 12;
  • "Відновлення України" — 0.
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Підсумки голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

Нардеп Олексій Гончаренко розповів, що далі депутати подаватимуть правки та буде розгляд в другому читанні.

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Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 жовтня депутати Верховної Ради України не проголосували за закон ПДФО з місцевих бюджетів для виробництва дронів та снарядів.

Також ми писали, що 16 жовтня Профільний комітет Верховної Ради відхилив правку №101 до законопроєкту №9296-д, що передбачає посилення політично значущих осіб. Раніше її хотіли відтермінувати та розглянути пізніше, чим викликали занепокоєння у деяких партнерів. 

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