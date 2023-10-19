Верховна Рада підтримала заборону УПЦ МП

Верховна Рада України. Фото: google.com

Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада України прийняла законопроєкт про заборону УПЦ МП. "За" проголосувало 267 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Читайте також:

Заборона УПЦ МП

"Законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ прийнято у першому читанні", — розповів Железняк.

По фракціях "за" проголосували:

"Слуга народу" — 175;

"Європейська солідарність" — 26;

"Батьківщина" — 17;

"Платформа за життя та мир" — 1;

"За майбутнє" — 8;

"Голос" — 18;

"Довіра" — 12;

"Відновлення України" — 0.

Підсумки голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

Нардеп Олексій Гончаренко розповів, що далі депутати подаватимуть правки та буде розгляд в другому читанні.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 жовтня депутати Верховної Ради України не проголосували за закон ПДФО з місцевих бюджетів для виробництва дронів та снарядів.

Також ми писали, що 16 жовтня Профільний комітет Верховної Ради відхилив правку №101 до законопроєкту №9296-д, що передбачає посилення політично значущих осіб. Раніше її хотіли відтермінувати та розглянути пізніше, чим викликали занепокоєння у деяких партнерів.