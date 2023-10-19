Верховна Рада підтримала заборону УПЦ МП
Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада України прийняла законопроєкт про заборону УПЦ МП. "За" проголосувало 267 народних депутатів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Заборона УПЦ МП
"Законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ прийнято у першому читанні", — розповів Железняк.
По фракціях "за" проголосували:
- "Слуга народу" — 175;
- "Європейська солідарність" — 26;
- "Батьківщина" — 17;
- "Платформа за життя та мир" — 1;
- "За майбутнє" — 8;
- "Голос" — 18;
- "Довіра" — 12;
- "Відновлення України" — 0.
Нардеп Олексій Гончаренко розповів, що далі депутати подаватимуть правки та буде розгляд в другому читанні.
Нагадаємо, 17 жовтня депутати Верховної Ради України не проголосували за закон ПДФО з місцевих бюджетів для виробництва дронів та снарядів.
Також ми писали, що 16 жовтня Профільний комітет Верховної Ради відхилив правку №101 до законопроєкту №9296-д, що передбачає посилення політично значущих осіб. Раніше її хотіли відтермінувати та розглянути пізніше, чим викликали занепокоєння у деяких партнерів.
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