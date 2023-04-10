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Верховная Рада вернула 30 тысяч доплаты военным, — нардеп Гончаренко

10 апреля 2023 15:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Верховная Рада вернула 30 тысяч доплаты военным, — нардеп Гончаренко
Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 10 апреля, Верховная Рада Украины проголосовала за возврат доплаты военным в размере 30 тысяч гривен. Они будут действовать до завершения военного положения.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

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По словам Гончаренко, "за" проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения.

"Важно. Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским. Наконец-то справедливость восстановлена. Добились этого" , — говорится в сообщении.

В свою очередь народный депутат от фракции "Голос", первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подтвердил, что соответствующая поправка №48 набрала в зале необходимые 254 голоса, хотя и не была поддержана профильным комитетом. В то же время, средства в госбюджете для возврата таких доплат пока не предусмотрены.

"О новости о "возвращении выплат 30К для военных" Действительно прошла 254 голосами прошла правка #48... Но тут надо обратить внимание на саму правку. Если коротко она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)", — объяснил депутат.

Он также добавил, чтобы возврат надбавок сработал, скорее всего нужно менять бюджет.

"Ограничения на зарплаты до 10 минзарплат это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд. грн. Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули", — заметил Железняк.

Напомним, с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен отменили.

В марте в парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий возвращение украинским военным отмененные надбавки.

Кроме того, на сайте президента появилась соответствующая петиция, где требовали вернуть доплаты военным, которая за короткий срок набрала необходимые 25 тысяч голосов.

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