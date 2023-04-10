Верховна Рада повернула 30 тисяч доплати військовим, — нардеп Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: google.com

У понеділок, 10 квітня, Верховна Рада України проголосувала за повернення доплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Вони діятимуть до завершення воєнного стану.

Про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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За словами Гончаренка, "за" проголосували 277 народних депутатів. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

"Важливо. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Нарешті справедливість відновлена. Добилися цього", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що відповідна поправка №48 набрала у залі необхідні 254 голоси, хоча і не була підтримана профільним комітетом. Водночас кошти у держбюджеті для повернення таких доплат наразі не передбачені.

"Щодо новини про "повернення виплат 30К для військових" Справді пройшла 254 голосами пройшла правка #48... Але тут треба звернути увагу на саму правку. Якщо коротко вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)", — пояснив депутат.

Він також додав, щоб повернення надбавок спрацювало, скоріш за все потрібно змінювати бюджет.

"Обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули", — зауважив Железняк.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували.

У березні в парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає повернення українським військовим скасовані надбавки.

Окрім того, на сайті президента з'явилась відповідна петиція, де вимагали повернути доплати військовим, яка за короткий термін набрала необхідні 25 тисяч голосів.