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Верховна Рада предлагает ввести новый праздник в честь мужчин

20 ноября 2023 18:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Верховна Рада предлагает ввести новый праздник в честь мужчин
Праздник в честь мужчин. Фото: freepik com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Верховная Рада предлагает ввести праздник, который составит конкуренцию Международному женскому дню. Так, нардепы хотят сделать 19 ноября Международным мужским днем.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Новый праздник в честь мужчин

"Этот день, впервые учрежденный в Тринидаде и Тобаго в 1999 году, сейчас отмечается в более чем 80 странах", — говориться в законопроекте.

В записке говорится, что инициатива, поданная депутатами, включая Марию Мезенцеву и Александра Мережко, направлена на празднование вклада мужчин в развитие нации и общества, а также их роли в семье и уходе за детьми. 

Также указывается, что целью не является конкуренция с Международным женским днем, а скорее признание важности заботы о физическом и психическом здоровье мужчин. 

Напомним, что в Верховной Раде готовят законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Согласно ему, военнослужащие, вернувшиеся из плена, будут иметь дополнительный оплачиваемый отпуск.

Кроме того, Верховная Рада решила судьбу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из зарплат военнослужащих — его перенаправят из местных бюджетов в государственный бюджет. Таким образом, средства будут направлены на оборонную сферу.

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