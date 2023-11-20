Верховна Рада предлагает ввести новый праздник в честь мужчин

Праздник в честь мужчин. Фото: freepik com

Верховная Рада предлагает ввести праздник, который составит конкуренцию Международному женскому дню. Так, нардепы хотят сделать 19 ноября Международным мужским днем.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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"Этот день, впервые учрежденный в Тринидаде и Тобаго в 1999 году, сейчас отмечается в более чем 80 странах", — говориться в законопроекте.

В записке говорится, что инициатива, поданная депутатами, включая Марию Мезенцеву и Александра Мережко, направлена на празднование вклада мужчин в развитие нации и общества, а также их роли в семье и уходе за детьми.

Также указывается, что целью не является конкуренция с Международным женским днем, а скорее признание важности заботы о физическом и психическом здоровье мужчин.

Напомним, что в Верховной Раде готовят законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Согласно ему, военнослужащие, вернувшиеся из плена, будут иметь дополнительный оплачиваемый отпуск.

Кроме того, Верховная Рада решила судьбу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из зарплат военнослужащих — его перенаправят из местных бюджетов в государственный бюджет. Таким образом, средства будут направлены на оборонную сферу.