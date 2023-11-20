Верховна Рада пропонує запровадити нове свято на честь чоловіків
Верховна Рада пропонує запровадити свято, яке складе конкуренцію Міжнародному жіночому дню. Так нардепи хочуть зробити 19 листопада Міжнародним чоловічим днем.
Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
Нове свято на честь чоловіків
"Цей день, вперше заснований у Тринідаді та Тобаго 1999 року, зараз відзначається у більш ніж 80 країнах", — йдеться у законопроєкті.
У записці йдеться, що ініціатива, подана депутатами, включаючи Марію Мезенцеву та Олександра Мережка, спрямована на святкування вкладу чоловіків у розвиток нації та суспільства, а також їх роль у сім'ї та догляді за дітьми.
Також зазначається, що метою не є конкуренція з Міжнародним жіночим днем, а скоріше визнання важливості турботи про фізичне та психічне здоров'я чоловіків.
Нагадаємо, що у Верховній Раді готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згідно з ним, військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть додаткову оплачувану відпустку.
Крім того, Верховна Рада вирішила долю податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) із зарплат військовослужбовців — його перенаправлять із місцевих бюджетів до державного бюджету. Таким чином кошти будуть спрямовані на оборонну сферу.
Читайте Новини.LIVE!