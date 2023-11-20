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Верховна Рада пропонує запровадити нове свято на честь чоловіків

20 листопада 2023 18:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Верховна Рада пропонує запровадити нове свято на честь чоловіків
Свято на честь чоловіків. Фото: freepik com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Верховна Рада пропонує запровадити свято, яке складе конкуренцію Міжнародному жіночому дню. Так нардепи хочуть зробити 19 листопада Міжнародним чоловічим днем.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

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Нове свято на честь чоловіків

"Цей день, вперше заснований у Тринідаді та Тобаго 1999 року, зараз відзначається у більш ніж 80 країнах", — йдеться у законопроєкті.

У записці йдеться, що ініціатива, подана депутатами, включаючи Марію Мезенцеву та Олександра Мережка, спрямована на святкування вкладу чоловіків у розвиток нації та суспільства, а також їх роль у сім'ї та догляді за дітьми.

Також зазначається, що метою не є конкуренція з Міжнародним жіночим днем, а скоріше визнання важливості турботи про фізичне та психічне здоров'я чоловіків.

Нагадаємо, що у Верховній Раді готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згідно з ним, військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть додаткову оплачувану відпустку.

Крім того, Верховна Рада вирішила долю податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) із зарплат військовослужбовців — його перенаправлять із місцевих бюджетів до державного бюджету. Таким чином кошти будуть спрямовані на оборонну сферу.

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