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Верховная Рада признала 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

29 мая 2023 17:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Верховная Рада признала 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
Заседание Верховной Рады. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Изменения в календаре праздников Украины были утверждены Верховной Радой. Законопроект №9278 был принят большинством голосов — 317 депутатов поддержали инициативу. 

Об этом сообщает УНН.

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По словам нардепа Алексея Гончаренко, согласно этому законопроекту, 8 мая теперь будет отмечаться как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. 

Еще один нардеп Ярослав Железняк подтвердил, что с этого момента 8 мая будет являться официальным выходным днем, посвященным памяти и триумфу над нацизмом в ходе Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Также следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский был инициатором этого законопроекта, предложив Верховной Раде обозначить 8 мая как День памяти и победы над нацизмом. Кроме того, он подписал указ о том, что 9 мая будет отмечаться как День Европы.

 Напомним, что Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России. Депутаты призвали ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.

 

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