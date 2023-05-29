Верховная Рада признала 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

Заседание Верховной Рады. Фото: google

Изменения в календаре праздников Украины были утверждены Верховной Радой. Законопроект №9278 был принят большинством голосов — 317 депутатов поддержали инициативу.

Об этом сообщает УНН.

Читайте также:

Новый праздник и выходной в Украине

По словам нардепа Алексея Гончаренко, согласно этому законопроекту, 8 мая теперь будет отмечаться как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Еще один нардеп Ярослав Железняк подтвердил, что с этого момента 8 мая будет являться официальным выходным днем, посвященным памяти и триумфу над нацизмом в ходе Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Также следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский был инициатором этого законопроекта, предложив Верховной Раде обозначить 8 мая как День памяти и победы над нацизмом. Кроме того, он подписал указ о том, что 9 мая будет отмечаться как День Европы.

Напомним, что Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России. Депутаты призвали ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.