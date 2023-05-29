Верховна Рада визнала 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом

Засідання Верховної Ради України. Фото: google

Зміни у календарі свят України було затверджено Верховною Радою. Законопроєкт №9278 було ухвалено більшістю голосів — 317 депутатів підтримали ініціативу.

Про це повідомляє УНН.

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За словами нардепа Олексія Гончаренка, згідно з цим законопроєктом, 8 травня тепер відзначатиметься День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Ще один нардеп Ярослав Железняк підтвердив, що з цього моменту 8 травня буде офіційним вихідним днем, присвяченим пам'яті та тріумфу над нацизмом під час Другої світової війни 1939-1945 років.

Також слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський був ініціатором цього законопроєкту, запропонувавши Верховній Раді окреслити 8 травня як День пам'яті та перемоги над нацизмом. Крім того, він підписав указ про те, що 9 травня відзначатиметься як День Європи.

Нагадаємо, що Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії. Депутати закликали ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.