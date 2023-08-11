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Веселые будни уклонистов в Киеве: нардеп Тищенко рассказал, как накрыли очередной "офис"

11 августа 2023 23:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Веселые будни уклонистов в Киеве: нардеп Тищенко рассказал, как накрыли очередной "офис"
Народный депутат Николай Тищенко возле "офиса" уклонистов. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Народный депутат Украины Николай Тищенко рассказал о гала вечеринке самых крупных "арбитражников и покупателей трафика, так называемых офисников". Говорит, так погуляли, что пришлось вызвать полицию и представителей ТЦК.

Видео с вечеринки народный депутат обнародовал на своей странице в Telegram.

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Вечеринка "офисников"

По словам народного депутата Николая Тищенко, представители "офиса" решили развлечься и заказали концерт Веры Сердючки. Не гнушались на концерте и песнями на русском языке. На парковке, как сообщил нардеп, можно было заметить немало дорогих автомобилей.

Когда вызвали полицию, дальше рассказывает Тищенко, "мошенники" начинают убегать. Используют для этого даже лодки. И это при том, что во время военного времени это запрещено.

Николай Тищенко разместил интересные видео с этой вечеринки. Участники были под хмельком и ругались с представителями полиции.

Отметим, на днях народный депутат Николай Тищенко обвинил своего коллегу Олега Семинского в том, что тот вроде бы причастен к работе call-центра, который работал на Россию.

Напомним, российских ботов нужно информационно уничтожать и банить. В этом убеждены в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов считает, что спорить с ними не стоит.

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