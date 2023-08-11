Веселі будні ухилянтів у Києві: нардеп Тищенко розповів, як накрили черговий "офіс"

Народний депутат Микола Тищенко біля "офісу" ухилянтів. Фото: скриншот

Народний депутат України Микола Тищенко розповів про гала вечірку найкрупніших "арбітражників та покупців трафіку, так званих офісників". Каже, так погуляли, що довелося викликати поліцію та представників ТЦК.

Відео з вечірки народний депутат оприлюднив на своїй сторінці у Telegram.

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Вечірка "офісників"

За словами народного депутата Миколи Тищенка, представник "офісу" вирішили розважитися і замовили концерт Віри Сердючки. Не гребували на концерті і піснями російською мовою. На парковці, як повідомив нардеп, можна було помітити чимало дорогих автівок.

Коли викликали поліцію, далі розповідає Тищенко, "шахраї" починають тікати. Використовують для цього навіть човни. І це при тому, що на час воєнного часу це заборонено.

Микола Тищенко порилюднив цікаві відео з цієї вечірки. Учасники були напідпитку та лаялися з представниками поліції.

Зауважимо, днями народний депутат Микола Тищенко звинуватив свого колегу Олега Семінського в тому, що той начебто причетний до роботи call-центру, який працював на Росію.

Нагадаємо, російських ботів потрібно інформаційно знищувати та банити. У цьому переконані у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов вважає, що сперечатися з ними не варто.