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Веселі будні ухилянтів у Києві: нардеп Тищенко розповів, як накрили черговий "офіс"

11 серпня 2023 23:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Веселі будні ухилянтів у Києві: нардеп Тищенко розповів, як накрили черговий "офіс"
Народний депутат Микола Тищенко біля "офісу" ухилянтів. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Народний депутат України Микола Тищенко розповів про гала вечірку найкрупніших "арбітражників та покупців трафіку, так званих офісників". Каже, так погуляли, що довелося викликати поліцію та представників ТЦК.

Відео з вечірки народний депутат оприлюднив на своїй сторінці у Telegram.

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Вечірка "офісників"

За словами народного депутата Миколи Тищенка, представник "офісу" вирішили розважитися і замовили концерт Віри Сердючки. Не гребували на концерті і піснями російською мовою. На парковці, як повідомив нардеп, можна було помітити чимало дорогих автівок. 

Коли викликали поліцію, далі розповідає Тищенко, "шахраї" починають тікати. Використовують для цього навіть човни. І це при тому, що на час воєнного часу це заборонено. 

Микола Тищенко порилюднив цікаві відео з цієї вечірки. Учасники були напідпитку та лаялися з представниками поліції. 

Зауважимо, днями народний депутат Микола Тищенко звинуватив свого колегу Олега Семінського в тому, що той начебто причетний до роботи call-центру, який працював на Росію.

Нагадаємо, російських ботів потрібно інформаційно знищувати та банити. У цьому переконані у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов вважає, що сперечатися з ними не варто.

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