Прогноз погоды на 3 апреля: синоптики предупредили о похолодании и мокром снеге

Весна не торопится: синоптики рассказали, к чему готовиться украинцам завтра
Завтра, 3 апреля, синоптики прогнозируют осадки по всей территории Украины. Холоднее всего будет в западных областях, где столбики термометров опустятся до 2° мороза, теплее всего будет – в восточных областях, здесь температура достигнет до +15.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 3 апреля.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, завтра ожидается облачная погода.
В западных областях мокрый снег, на дорогах местами гололедица; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.
На остальной территории дожди; температура ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, в восточных областях 7-12°, на юге страны до 15°.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.
Прогноз погоды по Киевской области на 3 апреля
В Киевской области завтра, 3 апреля, будет облачная и дождливая погода.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура составит:
- по области ночью 2-7° тепла, днем 4-9°;
- в Киеве ночью 4-6°, днем 6-8°.
Предупреждение об опасных явлениях
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) удерживается 2 апреля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 3 апреля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Напомним, ранее народная синоптик Наталья Диденко сообщила, что новая неделя в Украине начнется похолоданием и мокрым снегом. 3 апреля погоду большинства областей будет определять циклон.
Также народный синоптик рассказала, когда снова будет тепло.