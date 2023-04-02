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Весна не торопится: синоптики рассказали, к чему готовиться украинцам завтра

2 апреля 2023 21:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 3 апреля: синоптики предупредили о похолодании и мокром снеге
Неделя в Украине начнется похолоданием и мокрым снегом.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 3 апреля, синоптики прогнозируют осадки по всей территории Украины. Холоднее всего будет в западных областях, где столбики термометров опустятся до 2° мороза, теплее всего будет – в восточных областях, здесь температура достигнет до +15.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 3 апреля.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, завтра ожидается облачная погода.

В западных областях мокрый снег, на дорогах местами гололедица; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.

На остальной территории дожди; температура ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, в восточных областях 7-12°, на юге страны до 15°.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Киевской области на 3 апреля

В Киевской области завтра, 3 апреля, будет облачная и дождливая погода.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура составит:

  • по области ночью 2-7° тепла, днем 4-9°;
  • в Киеве ночью 4-6°, днем 6-8°.

Предупреждение об опасных явлениях

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) удерживается 2 апреля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 3 апреля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Лавинная опасность в Украине 3 апреля 2023

Напомним, ранее народная синоптик Наталья Диденко сообщила, что новая неделя в Украине начнется похолоданием и мокрым снегом. 3 апреля погоду большинства областей будет определять циклон.

Также народный синоптик рассказала, когда снова будет тепло.

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